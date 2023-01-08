Paris'te toplanan Kürtler cinayetleri protesto etti

Avrupa'nın farklı kentlerinden Kürtler, Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in öldürülmesinin 10'uncu yıl dönümü için düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Avrupa'nın farklı kentlerinden Kürtler, Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in öldürülmesinin 10'uncu yıl dönümü için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Gösterilerde 23 Aralık'taki saldırı da protesto edildi.Fransa'nın başkenti Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in öldürülmesinin 10'uncu yıl dönümü nedeniyle bir protesto gösterisi düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüş ve ardından gerçekleştirilen etkinlikte, Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıda öldürülen Evin Goyi (Emine Kara), Mir Perwer (Mehmet Şirin Aydın) ve Abdurrahman Kızıl da anıldı.

Paris'in Kuzey Garı tren istasyonundan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, söz konusu saldırılarda öldürülen bu kişilerin fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşıdı. Bazı göstericilerin PKK bayrakları ve Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu pankartlarla yürüdüğü görüldü.

"Türk hükümeti üç Kürt'ü daha öldürdü" sloganlarının atıldığını bildiren AFP'nin haberine göre, organizatörler gösterilere Avrupa'nın farklı kentlerinden 25 bini aşkın kişinin katıldığını söyledi.

Associated Press haber ajansı, göstericilerin yürüyüşe katılmak için Almanya, Hollanda, İsviçre ve Belçika'dan otobüslerle Paris'e geldiğini belirtti.

Fransız vekiller de katıldı

Yürüyüşte başta Fransa Komünist Partisi'nden (PCF) temsilciler olmak üzere, Boyun Eğmeyen Fransa partisinin Ulusal Meclis'teki grup başkanı Mathilde Panot ve Yeni Antikapitalist Parti'den (NPA) Olivier Besancenot gibi tanınmış siyasi figürler de yer aldı. Panot, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, "uzun süredir PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılmasını talep ettiklerini" söyledi.

Panot, yürüyüşün tamamlandığı Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformda da konuşma yaptı. Fransız vekil, PKK bayrağı ve Öcalan posteri asılı sahnedeki konuşmasında, Fransa dahil tüm dünyanın "IŞİD'e ve obskürantizme karşı savaşan Kürtlere borçlu olduğunu" söyledi.

Aynı sahnede konuşan Paris 10'uncu Bölge Belediye Başkanı Alexandra Cordebar da Parisli Kürtlerin adalet arayışına destek verdiğini belirtti. Saldırıda hedef alınan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi, Paris'in 10'uncu Bölgesi'nde bulunuyor.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki platformda konuşma yapan isimler arasında, Fransız Senatosu'nun başkan yardımcılarından olan eski Fransa Komünist Partisi Genel Başkanı Pierre Laurent ve "Avrupa Ekolojisi-Yeşiller" partisinden milletvekili Julien Bayou da yer aldı.

Metin Cansız: Fransa bize adalet borçlu

Cansız, Doğan ve Şaylemez, 9 Ocak 2013'te Paris'teki "Kürdistan Enformasyon Bürosu"nda susturuculu silahla vurularak öldürülmüştü. Beyninde tümör bulunan cinayet zanlısı Ömer Güney, Paris'te tedavi gördüğü hastanede Aralık 2016'da hayatını kaybetmişti. Ancak ölenlerin aileleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın cinayetlerle bağlantısı olduğunu iddia etmişti. Fransa'da Mayıs 2019'da ailelerin başvurusu üzerine bir terörle mücadele hakimine soruşturmanın yeniden açılması talimatı verildiği bildirilmişti.

Sakine Cansız'ın kardeşi Metin Cansız, bugünkü yürüyüş öncesi AFP'ye yaptığı açıklamada, "Fransa'nın bize adalet borcu var" dedi. Cansız, ablasının Fransa-Türkiye ilişkileri uğruna "kurban" verildiğini ileri sürdü.