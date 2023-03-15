Paris'te Temizlik İşçilerinin Grevi Sürerken Sokaklarda Çöp Yığınları Oluştu

Fransa'da temizlik işçilerinin grevi devam ederken başkent Paris'in kaldırımlarında tonlarca çöp yığını birikti.

Çöp toplayıcıları Paris'te ve Fransa genelindeki birçok şehirde bir haftayı aşkın bir süredir grev yapıyor ve iş bırakma eylemlerini 20 Mart'a kadar sürdürmeyi planlıyorlar.

Paris belediyesine göre Pazartesi günü itibariyle başkentte 5.600 ton çöp toplanmamış durumda.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Ocak ayında emeklilik reformu planının ayrıntılarını açıklamıştı. Buna göre şu anda 62 olan yasal emeklilik yaşı 2030'a kadar kademeli bir şekilde her yıl 3 ay artırılarak 64'e yükseltilecek ve garantili asgari emeklilik maaşı getirilecek.

Plana göre, 2027 yılından itibaren tam emekli maaşı almaya hak kazanmak için en az 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor.(XHTV)