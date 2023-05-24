Paris'te silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in 8. bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi.

30'lu yaşlardaki bir emlakçıyı hedef alan saldırganlar ateş açtı. Bir dükkana sığınan emlakçı yardım ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Saldırganlar, olay yerinden motosikletleriyle kaçtı.