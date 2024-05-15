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Paris'te silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

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Fransa'nın başkenti Paris'te motosikletli bir şüpheli, bir mekana silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden oldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ve ilk yardım ekipleri müdahale etti. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'in 20. bölgesinde motosikletli şüpheli, bir mekana silahıyla ateş açtı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

???????Şüpheli kaçarken, polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine intikal etti.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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