Paris'te silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Fransa'nın başkenti Paris'te motosikletli bir şüpheli, bir mekana silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden oldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ve ilk yardım ekipleri müdahale etti. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'in 20. bölgesinde motosikletli şüpheli, bir mekana silahıyla ateş açtı.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
???????Şüpheli kaçarken, polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine intikal etti.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.