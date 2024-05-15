Paris'te silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'in 20. bölgesinde motosikletli şüpheli, bir mekana silahıyla ateş açtı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

???????Şüpheli kaçarken, polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine intikal etti.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.