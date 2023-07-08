Paris'te polis şiddetine tepki gösteren göstericilere sert müdahale

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen barışçıl gösteride polis şiddetine karşı tepki gösteren göstericilere kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesi tepkilere yol açtı. Siyasetçi ve sendikacıların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi polisin müdahalesini eleştirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te polis şiddetine karşı düzenlenen barışçıl gösteride, kolluk kuvvetlerinin göstericilere yönelik sert müdahalesine aralarında siyasetçi ve sendikacıların da olduğu çok sayıda kişi tepki gösterdi.

Fransa 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore için düzenlenen ve 27 Haziran'da Paris'in banliyösü Nanterre'de polis kurşunuyla ölen Nael M. için toplananların da katıldığı gösteri, polis engelline takıldı.

Kolluk kuvvetlerinin barışçıl gösteride aralarında organizatörlerin de olduğu katılımcılara sert müdahalesi tepkilere yol açtı.

Fransız milletvekilleri Mathilde Panot Twitter'dan yaptığı açıklamada, polisin Traore'nin kardeşi Youssouf'a müdahale ederek yere yüzüstü yatırdığını belirterek, "Bu provokasyonla iktidar ne istiyor? (Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve hükümeti çok sorumsuz." ifadesini kullandı.

Macron'un iktidarında nefes alınmanın zorlaştığı yorumunu yapan Panot, gözaltına alınan kardeş Traore'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet de Twitter'dan, polisin göstericileri gözaltına aldığı görüntülerin şoke edici olduğunu ifade etti.

Binet, "Barışçıl bir gösteride, bu denli şiddeti ne haklı çıkarabilir?" ifadesini kullanarak, polis teşkilatının yeniden yapılandırılması çağrısı yaptı.

Ceza avukatı Frank Breton da Youssouf Traore'nin polislerce yüzüstü yatırıldığı ve bir kadın göstericinin yere itildiği görüntüleri alıntılayarak kolluk kuvvetlerinin şiddet uyguladığını belirtti.

Breton, Youssouf'un, 2016'da polislerce kelepçelenip yüzüstü yatırılarak, nefessiz kaldığı için ölen kardeşi Adama Traore'ye benzer şekilde müdahale edildiğine dikkati çekti. Breton, polisin gerekçe olmadan gazetecilere ve kadın göstericiye gerekçesiz şiddet uyguladığını aktardı.

Gösteride ne olmuştu?

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda polis şiddeti protesto edildiği sırada gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etmişti.

Polis Traore'nin kardeşi Youssouf'u yüzüstü yatırarak gözaltına almıştı.

Gösteride toplam 2 kişinin gözaltına alınırken polis, bazı göstericileri dağılmadıkları için darbetmiş, alanda görüntü almak isteyen basın mensuplarına da müdahalede bulunmuştu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde gözaltına alınan Youssouf Traore'nin karakoldan sedye ile hastaneye nakledildiği görülmüştü.

Adama Traore, jandarma aracında hayatını kaybetmişti

Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü. Ancak Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.