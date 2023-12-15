Paris'te "Objektiflerin Gözüyle İstanbul Akşamı" sergisi açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te "Objektiflerin Gözüyle İstanbul Akşamı" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Paris Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğindeki, İstanbul'u konu alan serginin tanıtıldığı etkinliğe Paris YEE Müdürü Celine Aydın, sanatçılar Pelin Başar ve Mustafa Caner Sezgin'in yanı sıra Türkiye Kültür Diplomasisi üzerine Paris YEE bünyesinde Türkçe eğitimi alan Özgür Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Enstitüsü (ILERI) öğrencileri dahil, yüzlerce öğrenci katıldı.

Sergide, uluslararası fotoğraf ödüllerine sahip Mehmet Aslan ve Murat Bakmaz'ın 50 fotoğrafı yer alıyor.

15 Ocak 2024'e kadar ziyarete açık olan sergide farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'a ait kareler yer alıyor.

Sanatçılar Başar ve Sezgin, ut ve gitarla davetlilere müzik resitali sundu.

Türk gastronomisinin de tanıtıldığı etkinliğe katılanlar, Anadolu mutfağına ait eşsiz lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Paris YEE Müdürü Aydın, İstanbul'un büyüsünü ve zengin medeniyetini tanıtmak için bir araya geldiklerini belirterek "Yunus Emre Enstitüsü olarak, kültürler arası köprüler kurmayı ve Türkiye'nin tarihini, sanatını ve zengin mirasını dünyaya taşımayı misyon edindik." dedi.

Aydın, binlerce yıllık tarihi ve büyüleyici güzellikleriyle İstanbul'un insanlığın ortak mirası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, sadece coğrafi bir yer değil, aynı zamanda bir kültürler mozaiği, bir buluşma noktasıdır. Bizler, bu fotoğraf sergisiyle İstanbul'un sokaklarını, tarihini, insanlarını ve renklerini sizlerle paylaşarak bu şehrin kültürel zenginliğini daha yakından tanımanızı amaçladık."

Celine Aydın, Türkiye'yi doğru tanıtmak amacıyla geleceğin politikacılarına yönelik kurulan Kültürel Diplomasi Akademisi hakkında da katılımcılara bilgi verdi.