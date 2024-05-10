Paris'te Karakolda Gözaltındaki Kişi 2 Polisi Silahla Yaraladı
Fransa'nın başkenti Paris'te bir kadına saldırmaktan gözaltına alınan kişi, karakolda tutulduğu sırada aldığı silahla 2 polise ateş açtı. Polislerden biri bacağından, diğeri ise karnından ağır yaralandı. Saldırgan ve yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı. Paris Emniyet Müdürü olayı çok üzücü olarak değerlendirirken, hayati tehlikesi devam eden polis hakkında detayların aydınlatılacağını belirtti.
Fransa'nın başkenti Paris'te karakolda gözaltında tutulan kişi, 2 polisi silahla yaraladı.
Yerel basındaki haberlere göre, bir kadına kesici aletle saldırmaktan gözaltına alınan kişi, Paris'te tutulduğu karakoldan aldığı silahla 2 polise ateş açtı.
Polislerden biri bacağından vurulurken, diğeri karnından ağır yaralandı.
Polislerin de ateş açması sonucu yaralanan saldırgan ve vurulan 2 polis, hastaneye kaldırıldı.
Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, basına yaptığı açıklamada, yaşanan olayı "çok üzücü" olarak değerlendirdi.
Polislerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğünü bildiren Nunez, yaşanan olaya ilişkin detayların aydınlatılacağını kaydetti.