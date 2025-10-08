Paris'te İsrail'in Alıkoyduğu Aktivistler İçin Protesto Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu Koalisyonu aktivistlerinin serbest bırakılması çağrısıyla protesto yapıldı.

Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 18.30'dan itibaren toplanan eylemciler, İsrail'in Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in söz konusu filolarda alıkoyduğu aktivistlerin tamamının serbest bırakılması çağrısında bulunan eylemciler, " ( Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron: Soykırımı durdur" ve "Özgür Filistin" yazılı büyük afişler açtı.

Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız aktivistler, gösteride yaptıkları konuşmalarda, İsrail makamlarının kendilerine kötü muamele uyguladığını belirterek, İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilerin durumuna dikkati çekti.

Gösteride, dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

İsrail tarafından Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulduktan sonra bu hafta Fransa'ya dönen Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Filistin asıllı Fransız Milletvekili Rima Hassan, AP'nin Fransız Milletvekili Emma Fourreau, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Marie Mesmeur ve Fransız doktor Andre Pascal'ın da aralarında olduğu pek çok isim gösteriye katıldı.