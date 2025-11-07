Paris'te İsrail Filarmoni Orkestrası Konserinde Arbede: 4 Gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'teki İsrail Filarmoni Orkestrası'nın konserinde arbede çıktı, 4 kişi gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre İsrail Filarmoni Orkestrası'nın Paris'teki konseri, iptal edilmesi çağrılarına rağmen dün düzenlendi.

Bazı seyircilerin meşale kullanarak konseri durdurmaya çalışması sonucu arbede yaşandı. Arbedeye karışan seyirciler konserden çıkarıldı.

Paris Filarmoni Kurumu, konserde yaşanan "ciddi olayları" kınadığını ve şikayetçi olduğunu açıkladı.

Paris Savcılığı, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Konserin iptal edilmesi için boykot çağrıları yapılmıştı.

Genel İş Sendikasından (CGT) yapılan açıklamada, bu konserin Filistin halkına yönelik soykırımdan sorumlu bulunmasına rağmen İsrail tarafından normalleştirme girişimi olarak görüldüğü belirtilmişti.