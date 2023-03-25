Paris'te hükümetin göç yasa tasarısına karşı çıkanlar gösteri yaptı
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Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan göstericiler, hükümetin göç yasa tasarısını protesto etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan göstericiler, hükümetin göç yasa tasarısını protesto etti.
Fransa hükümetinin, hakkında sınır dışı kararı olan göçmenleri "arananlar listesine" koymaya imkan veren göç tasarısına karşı başkent Paris ve farklı kentlerde gösteri düzenlendi.
Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan gösteri, Paris'in 5. bölgesinde sona erdi.
Gösteriye Genel İş Sendikası (CGT) üyeleri ve çok sayıda genç katıldı.
Hükümetin göç yasa tasarından vazgeçmesini isteyen protestocular, ırkçılığa karşı da yürüdü.
Göstericiler, belgesiz göçmenlere ülkede yasal şekilde ikamet etmelerini sağlayacak resmi evraklar verilmesini talep etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Mart'ta Fransız televizyonlarına verdiği demeçte, düzensiz göçe ilişkin tasarının farklı tasarılara bölüneceğini ve gelecek haftalarda parlamentoda görüşüleceğini açıklamıştı.