Paris'te Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla eylem düzenlendi.

Paris'in ünlü Bastille Meydanı'nda toplanan eylemciler, Gazze Şeridi'nin yıllardır maruz kaldığı ablukanın kaldırılması talebinde bulundu.

Siyonizm karşıtı Yahudi vatandaşların da katıldığı gösteride, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik destek ifade edildi.

Gösteride, "(Büyük Felaket) Nekbe hala devam ediyor. Filistin galip gelecek" ve "Filolara destek. Gazze'deki ablukayı kıralım" yazılı afişler açılırken, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

"Gazze abluka altında olduğu müddetçe gelen tekneler olacak"

"Barış için Yahudi Fransız Birliği"nin (UJFP) üyesi Sarah Katz, gösteride AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl Gazze Şeridi'nde yaşadığını söyledi.

Katz, yaklaşık 20 farklı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bu eylemin düzenlendiğine dikkati çekerek, "Bu, Gazze'de yaşananların kesinlikle dayanılmaz olduğuna dair bir farkındalık olduğu anlamına geliyor." dedi.

Gazze'de kadın ve erkek ayrımı yapılmadan insanların öldürüldüğünü ve her şeyin sistematik şekilde yıkıldığını belirten Katz, tüm bunlara son verilmesini istedi.

Katz, İsrail'in 2010'da Mavi Marmara gemisine yönelik saldırısında çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini anımsatarak, İsrail makamlarının bu saldırıyla Gazze'ye artık deniz yoluyla kimsenin gitmeye cesaret edemeyeceğini düşündüğünü kaydetti.

"Dünya genelinde filolar o sırada şu kararı aldı: Gazze abluka altında olduğu müddetçe (bölgeye) gelen tekneler olacak." diyen Katz, Gazze'de kıtlığın "savaş silahı" olarak kullanılmasının affedilemez olduğunu vurguladı.