Paris'te Gazze İçin Büyük Gösteri Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına son verilmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Filistin destekçileri, yerel saatle 18.30'dan itibaren Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde "Cezayir kazandı, Filistin kazanacak" ve "Gazze'yi kurtarın, İsrail'i durdurun" yazılı afişler taşıyan göstericiler, "Filistin, Filistinlilere ait" ve "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" sloganları attı.

Aralarında Fransız milletvekilleri ve İsrailli vatandaşların da yer aldığı göstericiler, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, hükümetlerinin İsrail'e karşı yaptırım kararı almasını ve Avrupa Birliği'nin bölgedeki soykırımı durdurmak için harekete geçmesini talep etti.

İsrailli göstericiler, İsrail ordusunun Gazze'de öldürdüğü Filistinli çocukların resimlerini taşıdı.

"Bu, korkunç ötesi"

7 yıldır Fransa'da yaşayan İsrail vatandaşı İnbar Heller Algazi, gösteride AA muhabirine, "Buradayım çünkü benim için Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar karşısında hiçbir şey yapmamak veya söylememek mümkün değil." dedi.

Heller Algazi, İsraillilerin bölgede yaşananlara karşı sessiz kalmamalarının önemini vurgulayarak, Gazze'de insanlık dışı bir durumun yaşandığına dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması konusunda kendisini ifade etmek için kelime bulmakta güçlük çektiğini dile getiren Heller Algazi, "Bu, korkunç ötesi. Üzgünüm ve endişeliyim. Sadece bir İsrailli olarak değil, bir insan olarak şu anda yükümlülüğümüz elimizden gelen her şeyi yapmak." ifadelerini kullandı.

Heller Algazi, tanıdığı Gazzeli ailelerin aklından çıkmadığını ve onlar için her gün dua ettiğini dile getirdi.