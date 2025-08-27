Paris'te Filistin İçin Gösteri: Gazze'deki Kıtlığa Dikkat Çekildi

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki kıtlığa dikkati çekmek için gösteri düzenlendi.

Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara tepki göstermek için Paris'te Estienne-d'Orves Meydanı'nda bir araya geldi.

Filistin bayrakları ile " İsrail'e karşı yaptırımlar ve hızlı adalet" ve "Gazze'de gazeteci katliamını durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "İsrail defol, Filistin sana ait değil" ve "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" sloganları attı.

Göstericiler, Gazze'ye insani yardımların ulaşabilmesi için bölgeye girişlerin sağlanmasını, İsrail'i destekleyen markaların boykot edilmesini ve İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri öldürmeye son vermesini talep etti.

Bölgede kıtlık nedeniyle hayatını kaybeden Gazzelilerin durumuna dikkati çekmek için plastik iskeletler taşıyan göstericiler, İsrail'e karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Bir eylemci, gösteriye barışı temsil eden zeytin dalları ve iki beyaz güvercinle katıldı.

Bazı eylemciler de gösteriye, Gazze'de devam eden soykırımda öldürülen Filistinli bebekleri temsilen küçük kefenler getirdi.

Soyadını vermek istemeyen Helene isimli gösterici, AA muhabirine, "Filistinlilerin haklarını savunmak ve İsrail'den soykırımı durdurmasını istemek için bugün buradayım." dedi.

Helene, Gazze'deki kıtlığın bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Yüz binlerce Gazzeli'nin kıtlıkla karşı karşıya olduğuna işaret eden Helene, insani yardımın ulaştırılması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapılması gerektiğini dile getirdi.

Gösteride 17 yaşındaki Madj isimli Gazzeli genç kızın resmini taşıyan Helene, Madj'ın ailesinin, kızlarının İsrail ordusunun bölgedeki çadır kampına açtığı ateş sonucu öldüğünü söylediğini aktardı.