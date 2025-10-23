Paris'te Filistin Hakları Üzerine Seminer Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te "Nekbe'den Soykırıma: 80 Yıldır Yok Sayılan Filistinlilerin Hakları" başlıklı seminer organize edildi.

Seminer, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Gabrielle Cathala'nın ev sahipliğinde Paris'teki Ulusal Meclis'te düzenlendi.

"Nekbe'den Soykırıma: 80 Yıldır Yok Sayılan Filistinlilerin Hakları" başlıklı seminerde, "1948 Nekbe'si: İsrail'in Temelinde Bir Etnik Temizlik", " Filistin'in Sürekli Sömürgeleştirilmesi, Uluslararası Hukuka Aykırı Şiddet İçeren Bir Süreç" ve "Filistinlilerin Soykırımı Karşısında Batı'nın İflası" başlıklı 3 oturum yer aldı.

Cathala, seminerin açılışındaki konuşmasına "Özgür Filistin" cümlesiyle başladı.

"Tarih 7 Ekim 2023'te başlamadı." diyen Cathala, Gazze'de 2 yıldır herkesin gözleri önünde düzenlenen soykırımın, uluslararası hukukun zayıflığını gözler önüne serdiğini vurguladı.

Cathala, Avrupa ve Fransa'daki Filistin destekçilerine yönelik baskıları anımsatarak, "Bu baskı, suçu daha iyi örtmek için uygulanıyor." dedi.

Uluslararası hukuka göre İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmesi gerektiğini hatırlatan Cathala, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) dün aldığı kararda, İsrail'in Gazze'de "kıtlığı bir savaş metodu olarak kullanmaması gerektiğine" hükmettiğini aktardı.

"İsrail, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını sürekli ihlal ediyor." ifadesini kullanan Cathala, boykotun İsrail'i uluslararası arenada izole etmek için önemli olduğunu vurguladı.

Büyük Felaket'e vurgu

Avrupa Parlamentosunun (AP) Filistin asıllı Fransız üyesi Rima Hassan, Filistinlilerin ayrımcılığa uğradığını belirtti.

Hassan, Filistinlilerin "Büyük Felaket" olarak adlandırdıkları Nekbe'nin, sürekli devam ettiğini dile getirerek, "Filistin, dünya genelinde halklar adını yazıyor çünkü senin davan, onların davası." dedi.

LFI Milletvekili Thomas Portes, Nekbe'nin, bugün işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlarla bağlantılı olduğunu anlatarak, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) saldırarak, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkına saldırmak istediği değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Sumud Filosu'na katılan LFI Milletvekili Marie Mesmeur, İsrail'in Batılı devletlerin dolaylı veya doğrudan desteğiyle işgal altındaki Filistin topraklarını gasbetmeyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, "ülkesinin İsrail'e silah sevk etmediğini" bildiren Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun yalan söylediğini savundu.

Siyaset bilimi dalında doktora öğrencisi Thomas Vescovi, İsrail'in kuruluşunun, en az 800 bin Filistinlinin zorla sürgün edilmesine dayandığını söyledi.

"(İsrail'in) Bu yerleşim projesi, Avrupalılar tarafından meşrulaştırılıyor"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) eski Danışmanı Muzna Shihabi, Filistinlerin 1 asırdır yaşadıklarını "bir halkın yok edilişi, hayatlarını ve ölümlerini kontrol edilişi" olarak nitelendirdi.

"(İsrail'in) Bu yerleşim projesi, Avrupalılar tarafından meşrulaştırılıyor." diyen Shihabi, haklar arasındaki hiyerarşi olduğunu savunan "siyasal siyonizmin" Avrupa'da doğduğunu kaydetti.

Fransız tarihçi Stephanie Latte-Abdallah, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli tutukluların İsrail askeri mahkemelerinde yargılandığına işaret ederek, İsrail'in tutukladığı toplam Gazzeli sayısının net bir şekilde bilinmediğini vurguladı.

"Dünya neden sessiz?"

Filistinli gazeteci İbrahim Badra, "7 savaşa ve 1 soykırıma rağmen hayatta kaldım." ifadesini kullanarak, Gazze'deki soykırım nedeniyle hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

Badra, Gazze'de on binlerce kişinin öldüğünü, Gazze halkının üniversitelerini ve evlerini kaybettiğini dile getirerek, "Dünya neden sessiz?" sorusunu yönlendirdi.

"Batı'nın 2 yıldır manevi çöküşü aşikar"

Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) ve Yahudi Tsedek Topluluğu üyesi Maxime Benatouil, "Batı'nın 2 yıldır manevi çöküşü aşikar." dedi.

Benatouil, İsrail ve Batı'nın 2 farklı aktör olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizerek, "Siyonist projenin, Avrupa emperyalizminin ve sömürgeciliğinin ifade biçimi olduğu konusunda ısrar edilmeli." yorumunu yaptı.

Gazeteci Meriem Laribi, Ekim 2023'ten bu yana Fransız basınında "çöküş" yaşandığını söyleyerek, yerel medya organlarının Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki soykırımı haberleştirme şeklinde çifte standart uyguladığına dikkati çekti.