Paris'te Filistin Destekçileri İsrailli Bakanlara Tepki Gösterdi

Fransa'nın başkenti Paris'te gösteri düzenleyen Filistin destekçileri, İsrailli bakanların Gazzelileri "göç ettirmek" istemesine tepki gösterdi.

Paris'in Bastille Meydanı'nda bir araya gelen Filistin destekçileri, Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Gazze'de ateşkes sağlanmasını ve "soykırımın durdurulmasını" isteyen göstericiler, ayrıca İsrailli bakanların Gazzelileri "göç ettirmek" istemesine tepki gösterdi.

"Filistin Halkına Yönelik Soykırımı Durdurun" ve "Gazze Seninleyiz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Bu bir savaş değil, soykırım", "Yaşasın Filistin" ve "Sürgüne hayır" sloganları attı.

Büyük Filistin bayraklarının açıldığı gösteriye, aileleriyle çocuklar da katıldı.

Eylemde, göstericiler, Gazze'de yaklaşık son 3 ayda İsrail'in saldırılarında yaralanan sivillerin görüntülerini izledi.

"Burada sorun şu ki yaralı sağlık personeli de var"

Gösteriye katılan ve soyismini açıklamak istemeyen radyoloji teknisyeni Asma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm savaşlarda yaralılar var ancak burada sorun şu ki yaralı sağlık personeli de var." ifadesini kullandı.

Asma, Gazze'de sağlık çalışanlarının öldürüldüğünü ve hastanelerin bombalandığını belirterek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sona erince bütün bu hastanelerin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Gazze'de olup bitenin bir "facia" olarak niteleyen Asma, "Savaş şimdi sona ermeli." dedi.

Asma, Gazze'deki sağlık çalışanlarına, 2024 Nobel Barış Ödülü'nün verilmesi çağrısını doğru bulduğunu ve bu kişilerin bu ödüle layık olduğunu kaydetti.

Şifa Hastanesinde sağlık çalışanlarının hayatları pahasına hastaları kurtarmak için orada kalmaya karar verdiğini vurgulayan Asma, "( Gazze'de) Bugün ilaç olmadığı için bir ağrı kesicinin yarısı verilen çocuklar ampute ediliyor." dedi.

Asma, tıbbi malzemeleri olmamasına rağmen bölgedeki sağlıkçıların hastaları için ellerinden geleni yaptığını yineledi.

Gösteriye katılan doktor ve Gazze Beyaz Önlüklüler Topluluğu Üyesi Yasmine Atoui, 7 Ekim 2023'ten sonra oluşan toplulukları bünyesinde farklı mesleklerden kişilerin bir araya geldiğini kaydetti.

Atoui, 2024 Nobel Barış Ödülü'nün Gazze'de sağlık personeline verilmesi çağrısının güzel bir haber olduğunu ifade etti.

Doktor Atoui, gösteride, Gazze'de öldürülen sağlık çalışanlarının fotoğraflarının yer almasını Fransa'nın sessizliğini kınamak ve bu insanların sadece bir sayıdan ibaret olmadığını göstermek için yer aldığını kaydetti.

Atoui, Gazze'de hastanelerin bombalanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, 2024 Nobel Barış Ödülü'nün Gazze'deki sağlık çalışanlarına verilmesini önermişti.

Bu ödülün Gazze'deki sağlıkçılara verilmesi için "www.change.org" sitesinde imza kampanyası başlatılmıştı.