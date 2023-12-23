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Paris'te Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

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Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzelileri anmak için bir araya geldi. Göstericiler, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulundu ve İsrail'e yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzelileri anmak için bir araya geldi.

Paris'in 4. bölgesinde toplanan Filistin yanlısı göstericiler, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Göstericiler, İsrail'in saldırılarında öldürülenleri anmak için ellerinde taşıyıp yere dizdikleri mumlarla "Gazze" yazdı.

Filistin bayraklarını sallayan katılımcılar, "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" sloganları attı.

Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) de eyleme destek veren dernekler arasında yer aldı.

Gösteriye katılan 25 yaşında Takia Ben Salem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkını desteklemek amacıyla eyleme katıldığını ifade etti.

Ben Salem, bu tarz eylemler vasıtasıyla Fransa'da Filistin halkına destek verebildiklerini kaydederek, "Bir vatandaş ve insan olarak 2 ayı aşkın süredir öldürülen, katledilen Gazze halkını desteklemek benim için önemli." dedi.

Tüm dünyanın bölgede olup biten karşısında uyanması gerektiğini belirten Ben Salem, Gazze'de yaşananların "soykırım" olduğunu söyledi.

Ben Salem, "Aslında hepimizin Gazze halkını, 75 yıldır baskı altındaki Filistin halkını desteklemek için sokakta olması gerekiyor." diye konuştu.

" İsrail'e yaptırımlar uygulanmalı"

Soyadını vermeyen 80 yaşındaki Fransız gösterici Genevieve C, gençliğinde Cezayir'in Fransız sömürgeciliğinden çıkmasına destek verdiğini, şimdi ise Filistin'in, İsrail sömürgeciliğinden kurtulması için mücadele ettiğini anlattı.

Genevieve C, Filistin halkının "soykırım ve etnik temizliğe" uğradığına tanık olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu adı konulamayan bir trajedi. Büyükanne ve büyükbabama, Yahudi soykırımından bahsettiğimde, 'Torunum biz (soykırımdan) bihaberdik. Ne yapabilirdik ki?' dediler. Bugün (Gazze'de) olanları herkes biliyor."

Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e yaptırımlar uygulanmasının önemine dikkati çeken Genevieve C, "İsrail, ezen, küçük düşüren, öldüren, çokça apartheid ve sömürgeciliği uygulayan bir devlet." dedi.

Genevieve C, İsrail'in 75 yıldır savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği, uluslararası hukuku ihlal ettiği değerlendirmesinde bulundu.

"(İsrail), Batılı ülkelerin parası ve suç ortaklığı sayesinde ayakta kalan küçücük bir devlet." değerlendirmesinde bulunan Genevieve C, Batılı devletlerin siyasi ilişkileri kesmeye karar verdiği takdirde İsrail'in uzun süre dayanamayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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