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Paris'te Filistin Destekçileri Gazze'deki Soykırıma Karşı Gösteri Düzenledi

Paris'te Filistin Destekçileri Gazze'deki Soykırıma Karşı Gösteri Düzenledi
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Fransa'nın başkenti Paris'te, Filistin destekçileri Gazze'deki soykırımın sona ermesi çağrısıyla toplandı. Göstericiler, İsrail'in Gazze halkının temel ihtiyaçlarını engellediğini belirterek, duruma tepki gösterdi ve insani yardım kamyonlarının bölgeye girişine izin verilmesini talep etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, Gazze'deki soykırımın sona ermesi çağrısıyla gösteri düzenledi.

Filistin destekçileri, Paris'in 9. bölgesinde Trinite metro durağı yakınlarında, yerel saatle 15.00'te bir araya geldi.

Göstericiler, Gazze halkının su ve gıda gibi temel ihtiyaçlarına erişimine engel olan İsrail'in "savaş suçu" işlediğini belirterek, duruma tepki gösterdi.

Tel Aviv hükümetinin, insani yardım kamyonlarının bölgeye girişine izin vermesini talep eden göstericiler, Gazze'deki açlık sorununa dikkati çekmek için ellerinde tencere, tava, kaşık ve çatal tuttu.

Filistin'i temsilen omuzlarında kefiye, yakalarında karpuz sembolü broşlarla gösteriye gelen eylemciler, "Gazze'de soykırım var, susmayacağız." sloganları attı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurması çağrısıyla düzenlenen gösteride, "Kamyonların geçmesine izin verin" yazılı büyük bir pankart açıldı.

Gösterici bir kadın, bölgede hayatını kaybeden bebekleri temsilen kucağında, kırmızı lekeleri olan kefene sarılı oyuncak bebek taşıdı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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