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Paris'te Filistin Destekçileri Gazze'deki Soykırıma Karşı Gösteri Düzenledi

Paris'te Filistin Destekçileri Gazze'deki Soykırıma Karşı Gösteri Düzenledi
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Fransa'nın başkenti Paris'te, Filistin destekçileri Gazze'deki soykırımın durdurulması talebiyle bir gösteri yaptı. Göstericiler, İsrail'in saldırılarının hemen durdurulmasını isteyerek, Avrupa'daki liderlerin bu duruma karşı sessiz kalmalarını eleştirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, bir yıldır İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki soykırımın durdurulması talebiyle gösteri düzenledi.

Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de yaşanan soykırımın sona ermesini talep etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmasını isteyen göstericiler, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'na yaptığı saldırısına da tepki gösterdi.

Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, "Gazze'de oyuncaklar çocuklarını kaybediyor" ve "Filistinli siyasi mahkumlar serbest bırakılsın" yazılı pankartlar açarak, "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin'in direnişi" sloganları attı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki iki ağaca, üzerinde " İsrail'in en sevdiği hedefler" yazılı afiş asıldı. Afişin altına da kanı temsil eden kırmızı boyalı çocuk kıyafetleri ve oyuncak bebek parçaları asıldı.

Gösteriye katılanlar arasında Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Milletvekili Thomas Portes ve "Kudüs'ün Mahkumu" kitabının yazarı Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri de yer aldı.

Tondelier, gösteride yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananlar karşısında kendisini çaresiz hissettiğini dile getirdi.

"Bu çaresizlik çok kötü çünkü bir yıldır protesto ediyoruz ve bir yıldır bu iğrençlik devam ediyor" diyen Tondelier, dünya liderlerinin İsrail ordusunun bölgedeki eylemlerine göz yumduğunu belirtti.

Tondelier, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bir yıl sonra "Artık Birleşmiş Milletler'i dinlemeliyiz" dediğine dikkat çekerek, "Bir yıldır devam ediyor. (Macron) Kimi kandırıyor?" diye sordu.

"Fransa, İsrail'e silah göndermeye devam ediyor"

Milletvekili Portes ise İsrail saldırılarında yanarak ve bedenleri parçalanarak ölen Filistinlilerin görüntüleri karşısında dehşete düştüklerini söyledi.

Portes, İsrail ordusunun bu olaylardaki sorumluluğu konusunda Fransa'nın sessiz kalmasını eleştirerek, "Basın açıklamalarıyla güç gösterisi yapan, ancak herhangi bir somut adım atmayan Fransız hükümetinden ve Cumhurbaşkanından utanıyoruz. Fransa bugün İsrail'e silah göndermeye devam ediyor. Fransa, İsrail'e yönelik ekonomik yaptırım uygulamayı reddediyor." dedi.

Gazze'deki soykırıma ve katliamlara destek verenlerin "tarihin çöplüğüne" karışacağını belirten Portes, "Onların elleri sonsuza kadar Filistinlilerin kanına bulaştı. Bu dehşeti hayatları boyunca taşıyacaklar. Onlara, on binlerce sivilin katliamındaki sorumluluklarını hatırlatacağız." diye konuştu.

Portes, Batılı hükümetleri, İsrail'in katliamlarına son verebilecek imkanları olmasına rağmen, milyarlarca avroluk silah ticaretini on binlerce Filistinlinin hayatına tercih etmekle suçladı.

Filistin asıllı avukat Hamouri de bir yılı aşkın bir süredir Gazze'deki soykırıma tepki göstermek için sokaklarda olduklarını söyledi.

Hamouri, "Son günlerde (Gazze'den) bize ulaşan görüntülerde, çocuklarımız, kadınlarımız, ailelerimiz çadırların içinde diri diri yanıyordu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

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