Paris'te Emeklilik Reformu Protesto Edildi
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PARİS, 8 Şubat (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin önerdiği emeklilik reformlarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan insanlar, 7 Şubat 2023. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada yaklaşık 757.
PARİS, 8 Şubat (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin önerdiği emeklilik reformlarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan insanlar, 7 Şubat 2023.
Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada yaklaşık 757.000 kişinin, hükümetin önerilen emeklilik reformunu geri çekmesi talebiyle Salı günü ülke genelinde sokaklara döküldüğü bildirildi. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel