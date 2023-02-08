Paris'te Emeklilik Reformu Protesto Edildi Güncel Haberler PARİS, 8 Şubat (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin önerdiği emeklilik reformlarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan insanlar, 7 Şubat 2023. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada yaklaşık 757. PARİS, 8 Şubat (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin önerdiği emeklilik reformlarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan insanlar, 7 Şubat 2023. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada yaklaşık 757.000 kişinin, hükümetin önerilen emeklilik reformunu geri çekmesi talebiyle Salı günü ülke genelinde sokaklara döküldüğü bildirildi. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Fransa Paris Güncel Haberler

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