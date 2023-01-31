Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteriye 200 ila 400 'radikal' kişi katılabilir

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı Paris'te düzenlenecek gösteriye 200 ila 400 "radikal" kişinin katılması bekleniyor.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun bölgesel istihbaratın gizli bir belgesine dayandırdığı habere göre, emeklilik reformuna karşı Paris'teki gösteriye 70 bin ila 100 bin, ülke genelindeki gösterilere ise toplam 1 milyon ila 1,2 milyon kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Paris'teki gösteriye 1000 ila 2 bin sarı yeleklinin ve 200 ila 400 "radikal" kişinin katılması bekleniyor.

Tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı 30 Ocak'ta Ulusal Meclis'in sosyal işleriyle ilgili komisyonunun önüne gelirken, 6 Şubat tarihinde itibaren Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.