Haberler

Fransa'da yaklaşık 50 kişinin eğlendiği dairenin zemini çöktü, 20'den fazla kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Paris kentinde bir binanın 5'inci katındaki dairenin zemininin çökmesi sonucu 20'den fazla kişi yaralandı. Olay sırasında dairede eğlenen yaklaşık 50 kişinin bulunduğu belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te çok katlı binanın 5'inci katında 50 kadar kişinin eğlendiği dairenin zemininin çökmesi sonucu 20'den fazla kişi yaralandı.

Le Parisien'in haberine göre, dün gece Paris'in 11'inci bölgesindeki Amelot Sokağı'nda yaklaşık 100 kişinin yaşadığı çok katlı binanın 5'inci katındaki dairenin zemini çöktü.

Olay yerine 100 civarında itfaiye görevlisi sevk edilirken, görgü tanıkları olayın 50 kadar kişinin eğlence için dairede bulunduğu sırada gerçekleştiğini belirtti.

Olayda, biri ağır 20'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Pakistan'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

AVM alevlere teslim oldu: 6 kişi hayatını kaybetti
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı