Fransa'da yaklaşık 50 kişinin eğlendiği dairenin zemini çöktü, 20'den fazla kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te çok katlı binanın 5'inci katında 50 kadar kişinin eğlendiği dairenin zemininin çökmesi sonucu 20'den fazla kişi yaralandı.

Le Parisien'in haberine göre, dün gece Paris'in 11'inci bölgesindeki Amelot Sokağı'nda yaklaşık 100 kişinin yaşadığı çok katlı binanın 5'inci katındaki dairenin zemini çöktü.

Olay yerine 100 civarında itfaiye görevlisi sevk edilirken, görgü tanıkları olayın 50 kadar kişinin eğlence için dairede bulunduğu sırada gerçekleştiğini belirtti.

Olayda, biri ağır 20'den fazla kişi yaralandı.