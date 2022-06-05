Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açan 3 polis gözaltına alındı - Haberler

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Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açan 3 polis gözaltına alındı

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Paris'te 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açan 3 polis gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açan 3 polis gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açan 3 polis gözaltına alındı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'te dün sabah "dur" ihtarına uymayan bir sürücünün kullandığı araca ateş açan 3 polis, Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından gözaltına alınarak ifade verdi.

Hangi şartlarda silahlarını kullandıklarına ilişkin araştırma yapılan polislerin gözaltı süresinin 48 saate kadar uzatılabileceği kaydedildi.

Olayda göğsünden vurulan sürücünün durumunun iyiye gittiği, ancak kafasından vurulan kadının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Olay

Adli kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, polisler, dün sabah Paris'in 18. bölgesinde aralarında birinin emniyet kemerini takmadığı 4 kişinin bulunduğu bir aracı kontrol etmek istedi.

Polisler araca yaklaştığı sırada, sürücü kaçmaya çalıştı ancak trafikte sıkıştı.

Bisikletli polisler aracı tekrar yakalayınca, sürücü, aracı polislerin üzerine sürdü.

Bunun üzerine 3 polis, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araca birkaç el ateş etti.

Sürücü ve yanındaki kişinin ağır yaralandığı olayda arkadaki 2 kişi yara almadı.

Olaya ilişkin IGPN polislere karşı "kamu mensubu kişilerce silahla kasıtlı şiddet uygulandığı" gerekçesiyle, Paris Adli Polisi ise arabadaki kişilere yönelik "kamu mensubu kişileri öldürmeye teşebbüs" gerekçesiyle 2 farklı soruşturma başlattı.

AA / Esra Taşkın - Güncel

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