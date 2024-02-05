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Paris'te Çin Yeni Yılı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamalarında ejderha dansı geçidi ve renkli gösteriler büyük ilgi gördü. Champs Elysees Bulvarı'nda gerçekleşen etkinliğe 50.000'den fazla kişi katıldı.

ÇEKİM TARİHİ: 4 Şubat 2024

1. Etkinlikten çeşitli görüntüler

Yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs Elysees Bulvarı'nda bir ejderha dansı geçidi düzenlendi.

Etkinlik sırasında araç trafiğine kapatılan Champs Elysees geçit töreniyle şenlendi.

"Champs Elysees bu etkinlik için biçilmiş kaftan. Burada rengarenk gösterileri ve diğer ülkelerin kültürlerini görmek harika."

"Bu etkinlik, Çin kültürünün yayıldığını ve birçok insanın bu festivali sevmeye ve kutlamaya başladığını göstermesi bakımından iyi oldu. Halkların birbirlerinin festivalini kutlamaya başladığını görmek güzel."

Etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan Paris'teki Çin Turizm Ofisi'nin verdiği bilgilere göre, etkinliğe 50.000'den fazla kişi katıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Fransa Paris Etkinlikler Kültür Yaşam Güncel Haberler

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