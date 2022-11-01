Paris'te Çikolata Fuarı Düzenlendi
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PARİS, 1 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Versailles Expo'da düzenlenen 27. Paris Çikolata Fuarı'nda çikolatadan yapılmış bir deniz kızı heykeli görülüyor.
PARİS, 1 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Versailles Expo'da düzenlenen 27. Paris Çikolata Fuarı'nda çikolatadan yapılmış bir deniz kızı heykeli görülüyor. 27. Salon du Chocolat (çikolata fuarı) 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlendi, 31 Ekim 2022. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel