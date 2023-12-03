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Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

3 Aralık 2023 01:58 Son Güncelleme: 02:00 Abone Ol

Fransa'nın başkenti Paris'te Bir Hakeim metro durağı yakınlarında meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganın radikal eğilimli olduğu belirtiliyor.