Paris'te Aşık Veysel'e Özel Etkinlik Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Dostlar Beni Hatırlasın' etkinliğiyle Aşık Veysel'in hayatı ve eserleri anıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı" kapsamında "Dostlar Beni Hatırlasın" etkinliği düzenlendi.

Bakanlığın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) işbirliğiyle "Dostlar Beni Hatırlasın" adıyla projelendirdiği ve desteklediği etkinlikte halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 50. yılında anıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun katıldığı etkinlik, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserinin Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet'in yeniden düzenleyerek sanatçı Murat Karahan ile seslendirdiği klibinin ilk gösterimiyle başladı.

Etkinlikte genel sanat yönetmenliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın üstlendiği Aşık Veysel'in hayatı ve eserlerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı ve Başrejisör Sükun Işıtan'ın anlattığı gösteri izleyiciyle buluştu.

Gösteride, Orkestra Şefi Enver Merallı'nın yönetiminde solistler Elif Buse Doğan, İsmail Altunsaray, Mahriban Akkuş ile Pelin Karakuş, Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi.

Katılımcıların "Aşık Veysel'in şiirsel dünyasına duygu dolu bir yolculuk" yaptıkları gecede, ünlü halk ozanının hayatından önemli kesitler canlandırıldı. Aşık Veysel'in Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yazdığı övgü şiirinin okunduğu, Atatürk'ü görmek için Ankara'ya 3 ayda yürümesinin de anlatıldığı bölümler içeren gösteride, ünlü ozanın "Kara Toprak" türküsü de seslendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 24 kişilik sanatçı kadrosuyla hazırladığı etkinlik, Aşık Veysel'in kendi sesinden "Ben Giderim Adım Kalır" türküsüyle tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, Aşık Veysel'in sadece Türkiye'nin değil, dünya kültür mirasının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak sanatçının eserlerinin evrensel bir dil taşıdığına dikkati çekti.

Bakanlık olarak kültürel zenginlikleri koruma ve tanıtma misyonlarını sürdürmeye kararlı olduklarını belirten Mumcu, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, küresel adaleti, barışı ve hoşgörüyü esas alan bakış açısını dünyaya anlatmaya ve tanıtmaya yönelik çalışmalarımızın arasına, bugün bir yenisini daha eklemenin mutluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bugünün bir hatırası olarak, gönül ve düşünce dünyamızda, 'Veysel'ce bir hoşgörü ve bilgeliği" hatıra bırakacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Aybet de programın, halk ozanı Aşık Veysel'in müziğini, felsefesini, insanlığa ve hayata olan sevgisini bütün dünyaya UNESCO üzerinden tanıtmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Aybet, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eseri için yaptığı yeni aranjmanın amacının Aşık Veysel'in ve müziğinin ne kadar evrensel olduğunu ve türkülerinin her müzik türüne uyarlanabileceğini göstermek olduğunu söyledi.

"Bu yüzden bu aranjmanımın Aşık Veysel'i evrensel platforma taşıyan bir araç vazifesi gördüğü için çok mutluyum." diyen Aybet, çektikleri klibin gençler tarafından da çok sevileceğine inandığını, çok yakında herkesin klibi bütün dijital platformlardan dinleyip izleyebileceğini aktardı.

Aybet, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Anadolu Ajansının klip için özel olarak çektiği görsellerden oluşan çalışmanın yakında bütün dijital platformlarda yayımlanacağı bilgisini paylaştı.

UNESCO'nun 41. Genel Konferansında alınan bir karar ile 2023 Aşık Veysel Yılı olarak kabul edilmiş, "Dostlar Beni Hatırlasın" etkinliği ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmişti.