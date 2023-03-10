Paris Sokakları Grevler Yüzünden Çöp Yığınlarıyla Doldu

PARİS, 10 Mart (Xinhua) -- Fransa genelinde yaklaşık 1,28 milyon kişi Salı günü hükümetin emeklilik reform planını ve Fransa İçişleri Bakanlığı'nı protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te çöplerin yığıldığı bir cadde, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)

PARİS, 10 Mart (Xinhua) -- Fransa genelinde yaklaşık 1,28 milyon kişi Salı günü hükümetin emeklilik reform planını ve Fransa İçişleri Bakanlığı'nı protesto etti. Tüm kamu hizmeti sektörlerinin Çarşamba günü grevlerin uzatıldığını duyurdu. Uzayan grevlerle beraber şehrin sokakları çöp yığınlarıyla doldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te çöplerin yığıldığı bir cadde, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)

Fransa'nın başkenti Paris'te çöplerin yığıldığı bir cadde, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)

Fransa'nın başkenti Paris'te çöplerin yığıldığı bir cadde, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)

Fransa'nın başkenti Paris'te çöplerin yığıldığı bir cadde, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)