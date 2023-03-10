Üye Girişi
Haberi Paylaş

Paris Sokakları Grevler Yüzünden Çöp Yığınlarıyla Doldu

Güncel Haberler

Paris Sokakları Grevler Yüzünden Çöp Yığınlarıyla Doldu

PARİS, 10 Mart (Xinhua) -- Fransa genelinde yaklaşık 1,28 milyon kişi Salı günü hükümetin emeklilik reform planını ve Fransa İçişleri Bakanlığı'nı protesto etti.

Paris Sokakları Grevler Yüzünden Çöp Yığınlarıyla DolduFransa'nın başkenti Paris'te çöplerin yığıldığı bir cadde, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)

PARİS, 10 Mart (Xinhua) -- Fransa genelinde yaklaşık 1,28 milyon kişi Salı günü hükümetin emeklilik reform planını ve Fransa İçişleri Bakanlığı'nı protesto etti. Tüm kamu hizmeti sektörlerinin Çarşamba günü grevlerin uzatıldığını duyurdu. Uzayan grevlerle beraber şehrin sokakları çöp yığınlarıyla doldu.

Paris Sokakları Grevler Yüzünden Çöp Yığınlarıyla DolduFransa'nın başkenti Paris'te çöplerin yığıldığı bir cadde, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)

Paris Sokakları Grevler Yüzünden Çöp Yığınlarıyla DolduFransa'nın başkenti Paris'te çöplerin yığıldığı bir cadde, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)

Paris Sokakları Grevler Yüzünden Çöp Yığınlarıyla DolduFransa'nın başkenti Paris'te çöplerin yığıldığı bir cadde, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)

Paris Sokakları Grevler Yüzünden Çöp Yığınlarıyla DolduFransa'nın başkenti Paris'te çöplerin yığıldığı bir cadde, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title