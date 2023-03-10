Paris Sokakları Grevler Yüzünden Çöp Yığınlarıyla Doldu
Güncel Haberler
PARİS, 10 Mart (Xinhua) -- Fransa genelinde yaklaşık 1,28 milyon kişi Salı günü hükümetin emeklilik reform planını ve Fransa İçişleri Bakanlığı'nı protesto etti.
PARİS, 10 Mart (Xinhua) -- Fransa genelinde yaklaşık 1,28 milyon kişi Salı günü hükümetin emeklilik reform planını ve Fransa İçişleri Bakanlığı'nı protesto etti. Tüm kamu hizmeti sektörlerinin Çarşamba günü grevlerin uzatıldığını duyurdu. Uzayan grevlerle beraber şehrin sokakları çöp yığınlarıyla doldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel