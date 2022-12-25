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Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki...

Güncel Haberler

Paris Savcılığı, Fransız saldırganın 'yabancılara karşı patolojik bir nefreti' olduğunu, 'cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için' Paris'teki...

Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

Kaynak: AA / Güncel

Paris Güncel Haberler

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