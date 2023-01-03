Paris saldırısında ölenler için anma töreni

Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezine 23 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda ölen üç kişi için bugün anma töreni düzenlendi.Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi ve yakınındaki bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden üç kişi için bugün anma töreni düzenlendi. Paris'te düzenlenen törende üç Kürt aktivistin tabutları PKK bayrağına sarıldı, tören salonuna PKK lideri Abdullah Öcalan'ın resmi asıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı törene Fransa'dan ve çeşitli Avrupa ülkelerinden özel otobüslerle binlerce Kürt'in getirildiği bildirildi. Katılım sayısıyla ilgili resmi bir bilgi ise paylaşılmadı. 23 Aralık'ta 69 yaşındaki bir Fransız'ın açtığı ateş sonucunda Abdurrahman Kızıl, şarkıcı Mir Perwer ve Emine Kara hayatını kaybetmiş, üç kişi de yaralanmıştı. Törenin ardından ölenlerin cenazelerinin memleketlerine gönderileceği bildirildi. Ölen ve yaralanan toplam altı kişiden beşinin Türkiye Cumhuriyeti, birinin ise Fransa vatandaşı olduğu kaydedildi.

Emekli bir makinist olan saldırgan olay yerinde gözaltına alınmış, sorgudaki ifadesinde saldırıyı "yabancılara karşı beslediği patolojik nefret"nedeniyle düzenlediğini belirtmişti. Saldırganın 2021 Aralık ayında Paris'teki bir mülteci kampına kılıçla saldırı düzenleyerek iki kişiyi yaraladığı ve birçok çadırı yırttığı, tutulduğu cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere yeni salındığı ortaya çıkmıştı.

PKK'ya yakın çevreler ise saldırının arkasında Türk devletinin olduğunu ileri sürerek Fransız polisinin olayla ilgili terör soruşturması başlatmamasını eleştiriyor. Saldırı sonrası düzenlenen gösterilere katılan bazı PKK yandaşları sokaklarda barikatlar kurarak ateşe vermiş, polisle çatışmalar yaşanmıştı. PKK'ya yakın kuruluşların Fransa'daki çatı örgütü CDK-F, saldırganın cezaevinde geçirdiği bir yıla yakın süreçte diğer tutuklularca manipüle edilmiş olabileceğini ileri sürdü. Paris sokaklarında yaşanan şiddet olayları ve Türkiye aleyhine atılan sloganlar nedeniyle Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Türk Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

AFP,dpa,DW/BK,HT