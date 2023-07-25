Paris-Palermo uçuşunda teknik kontrol ihmal edildi

Fransa'da, Paris-Palermo uçuşu için havalanan yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra son teknik kontrolünün unutulduğu anlaşılınca yeniden Paris'e indi. Uçak, 180 yolcusuyla birlikte Charles-de-Gaulle Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havayolu firması olayı doğrularken yolcular, yaklaşık 3 buçuk saat sonra başka bir uçakla Palermo'ya gitti.