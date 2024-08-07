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Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'nin Mücadele Edeceği Branşlar

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Paris Olimpiyatları'nın 12'inci gününde Türkiye 5 branşta 11 sporcu ile mücadele edecek. Atletizm, Güreş, Yelken, Tekvando ve Boks branşlarında Türk sporcular yarışacak.

(ANKARA) – Paris Olimpiyatları'nın 12'inci gününde Türkiye 5  branşta 11 sporcu ile mücadele edecek.

Paris 2024 Olimpiyatları'nın 12'inci gününde (07.08.2024) Türkiye'yi temsil edecek sporcuların programı şöyle:

Atletizm

Milli sporcular Ayşe Tekdakl ve Mazlum Demir,  maraton yürüyüş karışık takım yarışında saat 08: 30'da, Alper Acet erkekler yüksek atlama elemelerinde saat 11: 05'te mücadele edecekler.

Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atma elemelerinde saat 12: 50'de, Necati Er, erkekler üç adım elemede saat 20: 15'te, Berke Akçam, Erkekler 400m engelli yarı finalinde saat 20: 35'te yarışacak.

Güreş

Ali Cengiz, grekormen stil 87kg'da, Zeynep Yetgil Kadınlar  53kg'da saat 12: 30'dan itibaren mücadele edecek.

Yelken

Derin Atakan, kadınlar formula KİTE7-11. de saat 13: 03'ten itibaren yarışacak

Tekvando

Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49kg'da saat 13: 25'te mücadele edecek.

Boks

Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57kg yarı final maçında Tayvan'lı rakibi Yu Tıng Lın ile saat 22: 30'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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