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Paris, Noel Işıklarıyla Donatıldı

PARİS, 20 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Şanzelize Caddesi, Pazar günü düzenlenen bir törenle, her yıl olduğu gibi bu yıl da Noel ışıklarıyla aydınlatıldı, 19 Kasım 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)