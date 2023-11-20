Haberler

Paris, Noel Işıklarıyla Donatıldı

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

PARİS, 20 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Şanzelize Caddesi, Pazar günü düzenlenen bir törenle, her yıl olduğu gibi bu yıl da Noel ışıklarıyla aydınlatıldı, 19 Kasım 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

PARİS, 20 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Şanzelize Caddesi, Pazar günü düzenlenen bir törenle, her yıl olduğu gibi bu yıl da Noel ışıklarıyla aydınlatıldı, 19 Kasım 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Fransa Paris Noel Kültür Güncel Haberler

title