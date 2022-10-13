Paris, Kamuya Açık Alanlardaki Dijital Reklam Panolarını Daha Erken Kapatacak

PARİS, 13 Ekim (Xinhua) -- Paris belediye meclisi Çarşamba günü yaptığı oylamada, yaşanan enerji krizi karşısında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamuya açık alanlardaki dijital reklam panolarının daha erken bir saatte kapatılmasına ilişkin bir girişimi kabul etti.

PARİS, 13 Ekim (Xinhua) -- Paris belediye meclisi Çarşamba günü yaptığı oylamada, yaşanan enerji krizi karşısında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamuya açık alanlardaki dijital reklam panolarının daha erken bir saatte kapatılmasına ilişkin bir girişimi kabul etti.

Girişim, Fransa Yeşiller Partisi tarafından belediye meclisine sunulmuştu.

Yeşiller Partisi Başkanı Fatoumata Kone belediye meclisinde yaptığı konuşmada, "Fransa'da yaklaşık 9.000 dijital reklam panosu bulunuyor ve bunun 3.000'inin Paris pencerelerinde olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Paris kenti 23 Eylül'den bu yana enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Eyfel Kulesi ve Paris Belediye Binası gibi kentin simge yapılarındaki ışıklandırmayı da daha erken kapatıyordu.