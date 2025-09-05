Paris-İstanbul Tren Seferleri 2025 İçin Planlandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan'ın ulusal demir yolu şirketi MAV'ın Paris- İstanbul arasındaki tren seferlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, MAV'ın 2025 yılında Paris-İstanbul güzergahında eylül ayında 3, ekim ve kasım aylarında ise birer tren seferi planladığını açıkladı. Uraloğlu, "Mayıs ayında düzenlenen ilk 2 seferin başarıyla tamamlanmasının ardından, eylül ayının ilk özel treni ülkemize Balkan Explorer 2 adıyla dün gece Kapıkule'den giriş yaptı" ifadelerini kullandı.

Trenin, Kapıkule-Halkalı hattında TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletildiğini kaydeden Uraloğlu, "Ülkemizden, 'İstanbul- Paris 2' sefer adıyla yola çıkacak olan tren, yarın saat 10.25'te Halkalı'dan hareket edecek. Tren, Kapıkule'den çıkış yaparak Paris istikametindeki uluslararası yolculuğuna devam edecek. Avrupa'nın kalbine konforlu ve nostaljik bir seyahat fırsatı tanıyan 14 vagonlu tren, 52 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunacak" dedi.

Paris-İstanbul arasında işleyecek turistik trenlerin gelecek programları hakkında da bilgi veren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"14 Eylül'de 'Constellation' adlı tren, Kapıkule'den giriş yapacak, 15 Eylül sabahı ise Halkalı'dan ayrılacak. 17 Eylül'de Türkiye'ye ulaşacak olan 'Paris-İstanbul 2' treni, 18 Eylül'de 'Latitudes 1' adıyla dönüş seferine çıkacak. Ekim ayındaki sefer, 20 Ekim gecesi 'Latitudes 2' ismiyle Kapıkule'den Türkiye'ye girecek ve 21 Ekim akşamı 'Marmara' adıyla ülkemizden ayrılacak. Yılın son özel treni ise 1 Kasım gecesi 'Balkan Explorer 3' adıyla Türkiye'ye ulaşacak, 3 Kasım'da 'Chastels of Transilvania' ismiyle rotasına devam edecek."