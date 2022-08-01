Paris'in banliyösünde 1 milyon dolarlık kuyumcu soygunu - Haberler

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Paris'in banliyösünde 1 milyon dolarlık kuyumcu soygunu

Paris'in banliyösünde 1 milyon dolarlık kuyumcu soygunu

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Yvelines'te hırsızlar bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon dolar (yaklaşık 18 milyon Türk lirası) değerinde soygun yaptı.

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Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Yvelines'te hırsızlar bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon dolar (yaklaşık 18 milyon Türk lirası) değerinde soygun yaptı.

France Bleu'nün haberine göre, sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler Chesnay-Rocquencourt'taki Parly 2 alışveriş merkezinde Marc Orian markasına ait kuyumcu dükkanına girerek yüklü miktarda mücevher çaldı.

Hırsızların çaldığı mücevherlerin piyasa değerinin 1 milyon dolar olduğu belirlendi.

Versailles bölgesinden adli kaynaklar, hırsızların metal korumalıkları keserek mağazaya girip soygunu gerçekleştirdiğini aktardı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

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