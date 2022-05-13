Paris Hilton Türk oyuncu için Türkiye'ye geliyor - Haberler

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Paris Hilton Türk oyuncu için Türkiye'ye geliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Paris Hilton Türk oyuncu için Türkiye'ye geliyor

Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu Zafer Alpat, yakın arkadaşı Paris Hilton ile birlikte Türkiye'ye gelecek.

Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu Zafer Alpat, yakın arkadaşı Paris Hilton ile birlikte Türkiye'ye gelecek.

Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu Zafer Alpat'ın yakın arkadaşı dünyaca ünlü Paris Hilton ile Türkiye'ye geleceği öğrenildi. İkili Zafer Alpat'ın marka yüzü olduğu Vasso profesyonel saç bakım ürünleri markasının düzenleyeceği etkinlikte birlikte DJ kabinine geçecek. Ardından Alpat'ın Türk baklavası ve lokumunu çok sevdiği belirtilen yakın arkadaşı Hilton'u Kapalıçarşı'ya alışverişe götüreceği öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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