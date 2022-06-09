Paris Emniyet Müdürü, Fransız polisinin Liverpool taraftarlarına müdahalesinden "mahcup" - Haberler

Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement, Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaşanan olaylarda polisin orantısız biber gazı kullandığı için özür diledi.

Lallement, final maçında yaşananlara ilişkin Senato'daki komisyona ifade verdi.

"Başarısızlık olduğu açık. Başarısızlık çünkü insanlar oraya buraya itilip kakıldı, saldırıya uğradı. Ülkenin imajı zarar gördü" ifadelerini kullanan Lallement, Liverpool taraftarlarının stada girmemesi yönünde polise verdiği müdahale emri için özür diledi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Fransız basınının yalanlamasının aksine ısrarla 30-40 bin Liverpool taraftarının stada sahte biletlerle girmeye çalıştığı iddiasına ilişkin ise Paris Emniyet Müdürü, verilerin bilimsel olmadığını bahsedilen sayının doğru olmadığını itiraf etti.

Lallement, söz konusu rakamları İçişleri Bakanına kendisinin verdiğini belirterek Liverpool taraftarları başta olmak üzere birçok gözlemcinin Fransa'ya yönelik "hatalı taraf" eleştirilerini teyit etmiş oldu.

İngiliz ve İspanyol sporseverlerin maç geçesini mahvetmeye sebep olduğu için mahcubiyet içinde olduğunu söyleyen Lallement, yapılan sert müdahalenin güvenlik gerekçesiyle olduğunu savundu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta 28 Mayıs Cumartesi gecesi Real Madrid ve Liverpool takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi çok sayıda olay yaşanmış, bu nedenle maçın başlama saati 3 defa ertelenmişti.

Fransız polisi aralarında çocukların da olduğu taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.