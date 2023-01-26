Paris Belediyesi, emeklilik reformu karşıtı hareketle dayanışma için 31 Ocak'ta kapalı

Fransa'da Paris Belediyesi, emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu karşıtı toplumsal hareketle dayanışma için ülke genelinde gösterilerin düzenleneceği 31 Ocak'ta kapalı olacak.

Fransız kanalı France 2'nin konuğu olan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya, Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel'in, belediye başkanlarını emeklilik reformu karşıtı gösterilerinin düzenleneceği 31 Ocak'ta belediyeleri sembolik olarak kapalı tutma çağrısına uyup uymayacağı soruldu.

Hidalgo, Roussel'in çağrısına iştirak edeceğini söyleyerek Paris Belediyesinin 31 Ocak'ta toplumsal hareketle dayanışma içinde olacağını belirtti.

Roussel, Twitter hesabından belediyelerini 31 Ocak'ta kapatacağını açıklayan Bonneuil-sur-Marne kenti ve Saint-Pierre-d'Aurillac köyü belediye başkanlarının mesajını paylaştı.

24 Ocak'ta konuk olduğu Cnews kanalında Roussel, belediye çalışanlarının 31 Ocak'ta protestoya katılabilmesi için belediye başkanlarını, bu tarihte birkaç saatliğine belediyeleri kapatmaya çağırmıştı.

Emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, en önemli 8 Fransız sendika vatandaşları 31 Ocak'ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.