Üye Girişi
Haberler

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Serkan Yıldırım'ın madalyası geri alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli para atlet Serkan Yıldırım'ın erkekler T12 100 metrede kazandığı altın madalya, Uluslararası Paralimpik Komite tarafından geri alındı. Türkiye Paralimpik Komitesi, mahkeme kararıyla sporcunun hakkını arayacaklarını açıkladı.

(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler T12 100 metrede altın madalya kazanan Milli para atlet Serkan Yıldırım'ın madalyasını, Uluslarası Paralimpik Komite (IPC) tarafından üst mahkeme kararı gerekçesiyle geri aldı. Türkiye Paralimpik Komitesi, Almanya'daki mahkeme kararıyla Serkan Yıldırım'ın Paris Paralimpik Oyunları'na katıldığını hatırlatarak, "100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz ve sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız" şeklinde açıklama yaptı.

Milli para atlet Serkan Yıldırım erkekler T12 100 metre finalinde 10.70'lik derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyaya uzandı. IPC, yarışın ardından "Yarışmaya uygun değil" kararını gerekçe göstererek, Serkan Yıldırım'ın madalyasını geri aldı ve önümüzdeki günlerde yapılacak 400 metre yarışlarından Serkan Yıldırım'ın adını sildi.

Serkan Yıldırım, Mayıs 2024'te Dünya Para Şampiyonası'nda 100 metrede şampiyona rekoru ve 400 metrede ise dünya rekoru kırarak altın madalya kazanmıştı. Haziran ayında IPC'ye bağlı Dünya Para Atletizm Federasyonu'nun (WPA) başlattığı süreç ile Serkan Yıldırım'ın onaylanmış sınıflandırması, tekrar incelemeye alınmıştı. Yıldırım'ın durumunun "inceleniyor" olarak değiştirilmesiyle Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunlarda yarışamayacağı söylenmişti.

Bunun üzerine Türkiye Paralimpik Komitesi'nin, Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesine açtığı davanın sonucu Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacağı kararı verildi. IPC bu kararı üst mahkemeye taşıdı.

Serkan Yıldırım'ın erkekler T12 100 metrede altın madalya kazanmasının ardından üst mahkemeden çıkan kararı gerekçe göstererek, Serkan Yıldırım'ın altın madalyasını geri aldı. Bunun üzerine Türkiye Paralimpik Komitesi açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"IPC Serkan Yıldırım için 'Yarışmaya uygun değil' yönünde karar çıkarttı. Şampiyon atletimiz, bu nedenle 400 metre yarışının listelerinden çıkarıldı. Ayrıca yasal sürecin bir parçası olarak 100 metre madalyası alındı Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak sporcumuzun Haziran ayından beri verdiği hukuk mücadelesine devam edeceğiz ve pistte kazanılan başarıların yargıda kaybedilmemesi için Serkan Yıldırım'ın yanında olacağız. 100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz ve sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Mahkeme Türkiye Paris Hukuk

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı
Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title