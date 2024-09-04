Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Serkan Yıldırım'ın madalyası geri alındı

(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler T12 100 metrede altın madalya kazanan Milli para atlet Serkan Yıldırım'ın madalyasını, Uluslarası Paralimpik Komite (IPC) tarafından üst mahkeme kararı gerekçesiyle geri aldı. Türkiye Paralimpik Komitesi, Almanya'daki mahkeme kararıyla Serkan Yıldırım'ın Paris Paralimpik Oyunları'na katıldığını hatırlatarak, "100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz ve sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız" şeklinde açıklama yaptı.

Milli para atlet Serkan Yıldırım erkekler T12 100 metre finalinde 10.70'lik derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyaya uzandı. IPC, yarışın ardından "Yarışmaya uygun değil" kararını gerekçe göstererek, Serkan Yıldırım'ın madalyasını geri aldı ve önümüzdeki günlerde yapılacak 400 metre yarışlarından Serkan Yıldırım'ın adını sildi.

Serkan Yıldırım, Mayıs 2024'te Dünya Para Şampiyonası'nda 100 metrede şampiyona rekoru ve 400 metrede ise dünya rekoru kırarak altın madalya kazanmıştı. Haziran ayında IPC'ye bağlı Dünya Para Atletizm Federasyonu'nun (WPA) başlattığı süreç ile Serkan Yıldırım'ın onaylanmış sınıflandırması, tekrar incelemeye alınmıştı. Yıldırım'ın durumunun "inceleniyor" olarak değiştirilmesiyle Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunlarda yarışamayacağı söylenmişti.

Bunun üzerine Türkiye Paralimpik Komitesi'nin, Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesine açtığı davanın sonucu Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacağı kararı verildi. IPC bu kararı üst mahkemeye taşıdı.

Serkan Yıldırım'ın erkekler T12 100 metrede altın madalya kazanmasının ardından üst mahkemeden çıkan kararı gerekçe göstererek, Serkan Yıldırım'ın altın madalyasını geri aldı. Bunun üzerine Türkiye Paralimpik Komitesi açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"IPC Serkan Yıldırım için 'Yarışmaya uygun değil' yönünde karar çıkarttı. Şampiyon atletimiz, bu nedenle 400 metre yarışının listelerinden çıkarıldı. Ayrıca yasal sürecin bir parçası olarak 100 metre madalyası alındı Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak sporcumuzun Haziran ayından beri verdiği hukuk mücadelesine devam edeceğiz ve pistte kazanılan başarıların yargıda kaybedilmemesi için Serkan Yıldırım'ın yanında olacağız. 100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz ve sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız."