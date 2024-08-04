Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek

(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nın dokuzuncu gününde Türkiye'yi 8 spor dalında 15 sporcu temsil edecek.

Olimpiyatların sekizinci günü (04.08.2024) Türk sporcuların programı şöyle:

Voleybol

Çeyrek finale çıkmayı garantileyen Kadın Voleybol Milli Takımı, C grubunun son maçında saat 10.00'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Atıcılık

Kadınlar Skeet elemede Sena Can, saat 10: 30'dan itibaren mücadele edecek

Kadınlar Skeet finalinde Sena Can, saat 16: 30'dan itibaren mücadelesini sürdürecek.

Okçuluk

Son Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Mete Gazoz ile Ulaş Berkim Tümer, Erkek bireysel müsabakalarında saat 10: 30 ve 11.22'de mücadele edecek

Atletizm

Saat 22: 55'te Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama finalinde tartan piste çıkacak.

Yüzme

Türkiye adına ilk kez Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m serbest stil finalinde saat 19: 37'de madalya mücadelesi verecek.

Yelken

Yiğit Yalçın Çıtak ILCA 7 7. ve 8. yarışlarında saat 13: 05'ten itibaren, Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı saat 14: 00'ten itibaren NACRA 17 karışık takım 4. ve 6. yarışlarında, Ecem Güzel, ILCA6 7-8. yarışında saat 15: 35'ten itibaren, Deniz Çınar ve Lara Nalbatoğlu ise 18.05'ten itibaren 470 karışık takım 5. ve 6. yarışlarında ve Derin Atakan, kadınlar formula kite 1-4 yarışında saat 13.33'dan itibaren mücadele edecekler.

Boks

Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kg çeyrek final maçında Brezilyalı Jucielen C. Romeu ile saat 12.16'da yarı final için mücadele edecek.

Hatice Akbaş, Güney Koreli Aeji Im ile kadınlar 54 kg yarı final maçında saat 17: 34'te karşı karşıya gelecek.

Cimnastik

2023 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda bireysel genel toplam ile halka aletinde altın madalya kazanan Adem Asil, saat 16.00'da erkekler halka finalinde altın madalya için mücadele edecek.