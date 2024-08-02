Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek
Paris 2024 Olimpiyatları'nın sekizinci gününde Türkiye'yi 8 spor dalında 15 sporcu temsil edecek. Türk sporcuların programı şu şekildedir: Judo, Atıcılık, Okçuluk, Atletizm, Bisiklet, Yüzme, Yelken ve Boks.
(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nın sekizinci gününde Türkiye'yi 8 spor dalında 15 sporcu temsil edecek.
Olimpiyatların sekizinci günü (03.08.2024) Türk sporcuların programı şöyle:
Judo
Karışık takım müsabakaları saat 09: 00'dan itibaran yapılacak.
Atıcılık
Kadınlar Skeet elemede Sena Can saat 10: 00'dan itibaren mücadele edecek
Okuçuluk
Elif Berra Gökbakır Kadınlar bireysel müsabakalarında saat 10: 43'ten itibaren yarışacak
Atlerizim
Saat 11: 10'da Ersu Şaşma erkekler sırık atlama elemelerinde, saat 11: 35'te ise Kayahan Özer, erkekler 100m elemelerinde mücadele edecek.
Bisiklet
Burak Abay yol yarışı'nda saat 12: 00'da Türkiye'yi temsil edecek.
Yüzme
Kuzey Tunçelli ve Emir Batur Albayrak erkekler 1500m serbest stil elemelerinde saat 12: 30'da, Mücadele edecek.
Yelken
Ecem Güzel, ILCA6 4-6 yarışında saat 13: 00'ten itibaren,Yiğit Yalçın Çatak ILCA 7 5. ve 6. yarışlarında saat 13: 15'ten itibaren, Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı saat 14: 00'ten itibaren NACRA 17 karışık takım 1. ve 2. yarışlarında, Deniz Çınar ve Lara Nalbatoğlu ise 470 karışık takım 1. ve 2. yarışlarında mücadele edecekler.
Boks
Busenaz Sürmeli kadınlar 66kg çeyrek final maçında Taylant'lı rakibi Janjaem Suwannapheng ile saat 18: 06'da karşı karşıya gelecek.
Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 50kg çeyrek finalinde Finlandiya'lı rakibi Pıhla Kaovo Oja ile saat 22: 04'te mücadele edecek.