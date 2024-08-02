Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek

(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nın sekizinci gününde Türkiye'yi 8 spor dalında 15 sporcu temsil edecek.

Olimpiyatların sekizinci günü (03.08.2024) Türk sporcuların programı şöyle:

Judo

Karışık takım müsabakaları saat 09: 00'dan itibaran yapılacak.

Atıcılık

Kadınlar Skeet elemede Sena Can saat 10: 00'dan itibaren mücadele edecek

Okuçuluk

Elif Berra Gökbakır Kadınlar bireysel müsabakalarında saat 10: 43'ten itibaren yarışacak

Atlerizim

Saat 11: 10'da Ersu Şaşma erkekler sırık atlama elemelerinde, saat 11: 35'te ise Kayahan Özer, erkekler 100m elemelerinde mücadele edecek.

Bisiklet

Burak Abay yol yarışı'nda saat 12: 00'da Türkiye'yi temsil edecek.

Yüzme

Kuzey Tunçelli ve Emir Batur Albayrak erkekler 1500m serbest stil elemelerinde saat 12: 30'da, Mücadele edecek.

Yelken

Ecem Güzel, ILCA6 4-6 yarışında saat 13: 00'ten itibaren,Yiğit Yalçın Çatak ILCA 7 5. ve 6. yarışlarında saat 13: 15'ten itibaren, Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı saat 14: 00'ten itibaren NACRA 17 karışık takım 1. ve 2. yarışlarında, Deniz Çınar ve Lara Nalbatoğlu ise 470 karışık takım 1. ve 2. yarışlarında mücadele edecekler.

Boks

Busenaz Sürmeli kadınlar 66kg çeyrek final maçında Taylant'lı rakibi Janjaem Suwannapheng ile saat 18: 06'da karşı karşıya gelecek.

Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 50kg çeyrek finalinde Finlandiya'lı rakibi Pıhla Kaovo Oja ile saat 22: 04'te mücadele edecek.