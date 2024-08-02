Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin Günlük Performansı

(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nın 7'nci gününde Türkiye'yi 7 farklı sporda 15 sporcu temsil etti.

Günün (2 Ağustos) sonuçları şöyle:

Judo

Kadınlar 78 kilogramda Kayra Özdemir bronz madalya maçında Kim Hayun'a mağlup oldu ve Olimpiyatları 5'inci olarak tamamladı.

Erkekler 100 kilogramda İbrahim Tataroğlu son 16 turunda dünya 1 numarası Koreli Kim Minjong'a mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Atletizm

Kadınlar yüksek atlamada Buse Savaşkan finale yükseldi. Buse Savaşkan, 1.92 metrelik dereceyle finale çıktı. Kadınlar yüksek atlama Olimpiyat finali 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Özkan Baltacı, erkekler çekiç atma elemlerinde 71,40 metrelik derecesiyle 27'nci sırada yer alarak oyunlara veda etti.

Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlama elemelerinde 13,97 metrelik atlayışla 16. sırada yer aldı ve finale adını yazdıramadı.

Okçuluk

Okçulukta karışık takım müsabakaları yapıldı. Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır son 16 turunda Japonya'ya beraberlik atışında merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak oyunlara veda etti. İki sporcu da bireysel müsabakalarda olimpiyat mücadelesine devam edecek.

Atıcılık

Milli sporcular Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz, kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemelerinde mücadele etti. Milli sporculardan Şevval İlayda Tarhan 579 puanla 21'inci, Şimal Yılmaz ise 574 puanla 28'inci oldu ve Olimpiyatlara veda etti.

Kürek

Kadınlar tek çift kürek elemelerinde yarışan Elis Özbay D grubu elemelerini 4'üncü bitirerek Olimpiyatları 22'nci sırada tamamladı.

Yelken

Yelken 470 karışık takımda Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu ilk iki yarışa çıktı. 470 karışık Milli takım, ilk yarışını 14'üncü, ikinci yarışını ise 9'uncu sırada bitirdi. Sporcularımız ilk günü genel sıralamada 13. tamamladı. Karışık takım mücadelesinde toplam 10 yarış sonunda ilk 10 sırayı alanlar madalya yarışına çıkmaya hak kazanacak.

Ecem Güzel ise ILCA 6 kategorisinde yarışa katıldı. Ecem Güzel çıktığı ilk yarışı 9'uncu ikinci yarışı 22'nci, üçüncü yarışı 24'üncü sırada tamamladı ve genel klasmanı 19'uncu sırada yer aldı. ILCA 6'da 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alan sporcular madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.

Boks

Kadınlarda Esra Yıldız Kahraman son 16 turunda Tunus'lu rakibi Khouloud Hlimi'yi 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.