Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk Sporcuların Performansı

(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nın sekizinci gününde Türkiye'yi 8 spor dalında 15 sporcu temsil etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milil yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m elemelerinde 14: 45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükseldi. Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50kg çeyrek finalinde Finlandiya'dan Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Bronz madalyayı garantileyen boksörün finale yükselme müsabakası 6 Ağustos Salı akşamı yapılacak

Olimpiyatların sekizinci günü (03.08.2024) Türk sporcuların aldığı sonuçlar:

Boks

Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50kg çeyrek finalinde Finlandiya'dan Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Bronz madalyayı garantileyen boksör finale yükselme müsabakası 6 Ağustos Salı akşamı yapılacak

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg çeyrek finalinde Tayland'dan Janjaem Suwannapheng'e 4-1 mağlup olarak oyunlara veda etti.

Yelken

Yelkende Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 karışık takımı, üçüncü yarışını 15, dördüncü yarışı 8. sırada bitirdi. İkinci günü genel sıralamada 15. tamamlayan takım yarın iki yarışta daha mücadele edecek. 19 ülkenin mücadele ettiği 470 karışık takım mücadelesinde toplam 10 yarış sonunda ilk 10 sırayı alanlar madalya yarışına çıkmaya hak kazanacak.

Yelkenciler Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı'dan oluşan Nacra 17 Karışık Takımı, ilk yarışını 19, ikinci yarışını 13 ve üçüncü yarışını 17. sırada bitirdi. İlk günü genel klasmanda 19 takım arasında 17. sırada tamamlayan takımın mücadelesi yarın üç yarışla daha devam edecek.

Milli yelkenci Ecem Güzel, ILCA 6 kategorisinde dördüncü yarışı 21, beşinci yarışı 22, altıncı yarışı 9. sırada bitirdi. Üçüncü günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 18. sırada tamamlayan sporcunun mücadelesi yarın iki yarışla daha devam edecek. Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, ILCA 7 kategorisinde beşinci yarışı 22, altıncı yarışı 9. sırada bitirdi. Üçüncü günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 16. sırada tamamlayan sporcunun mücadelesi de yarın iki yarışla daha devam edecek.

Yol Bisikleti

Milli sporcu Burak Abay, erkekler yol bisikleti yarışını tamamlayamadı.

Atıcılık

Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Sena Can, kadınlar skeet elemelerinin ilk gününde 75 atışta 65 isabet sağladı. Sporcunun müsabakası yarın devam edecek.

Okçuluk

Milli okçu Elif Berra Gökkır, kadınlar bireysel çeyrek finalinde Güney Kore'den Hunyoung Jeon'a 6-2 mağlup olarak oyunlara veda etti.

Yüzme

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m elemelerinde 14: 45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükseldi. Olimpiyat oyunları tarihinde final yüzmeye hak kazanan ilk Türk sporcu olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli'nin yarışı yarın akşam 19.37'de başlayacak.

Atletizm

Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.75m'lik atlayışıyla finale yükselmeyi garantiledi. Tokyo 2020'den sonra bir kez daha olimpiyat finaline yükselen sporcunun yarışması 5 Ağustos Pazartesi saat 20.00'de başlayacak.

Milli atlet Kayhan Özer, erkekler 100m elemelerinde serisini 10.34'lük derecesiyle 7. sırada tamamlayarak oyunlara veda etti.

Judo

Judo Karışık Takımı, son 16 turunda Güney Kore'ye 4-1 mağlup oldu.