Paris 2024 Olimpiyatları İçin İlk Aşamada 3,25 Milyon Bilet Satıldı

PARİS, 10 Mart (Xinhua) -- Paris Olimpiyat Oyunları organizatörlerinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki yıl yapılacak oyunlar için ilk satış aşamasında toplam 3,25 milyon bilet satıldı.

PARİS, 10 Mart (Xinhua) -- Paris Olimpiyat Oyunları organizatörlerinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki yıl yapılacak oyunlar için ilk satış aşamasında toplam 3,25 milyon bilet satıldı.

Olimpiyat tarihinde ilk kez, biletler ilk aşamada üç hafta boyunca dünya çapında tek bir platformdan paketler halinde satışa sunuldu ve 158 ülke ile bölgeden taraftarlar satış için kayıtlarını yaptırdı.

Paris 2024 Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet, "Oyunların bilet satışlarının ilk aşamasına halk gerçekten olağanüstü ilgi gösterdi. Katılım tüm beklentileri aştı ve üç haftadan kısa bir süre içinde 3,2 milyondan fazla bilet satıldı. Bunun için çok minnettarız" dedi.

Biletleri alanların üçte ikisi Fransız halkından oluşuyor ve satılan tüm biletlerin alıcılarının yüzde 45'i kadın; bu da Olimpiyat tarihinde nispeten yüksek bir oranı temsil ediyor. Paris 2024, erkek ve kadın sporcuların eşit katılımıyla gerçekleşen ilk Olimpiyat Oyunları olacak.

Tırmanış ve BMX serbest stil biletleri ilk gün tükenirken, eskrim, judo, break dans ve pist bisikleti biletleri sadece birkaç gün içinde tükendi.

Olimpiyat Oyunları için toplamda yaklaşık 10 milyon bilet satışa çıkacak ve bunların yüzde 80'i resmi bilet platformu aracılığıyla doğrudan halka sunulacak.

Bireysel bilete ayrılmış bir sonraki satış aşaması, 15 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında yapılacak çekiliş kaydıyla başlayacak. Seçilenler 11 Mayıs'tan itibaren bilet satın alabilecek. 2023'ün sonunda ve 2024'ün başlarında kalan biletler ilk gelene ilk hizmet esasına göre gerçek zamanlı olarak satışa sunulacak.

Ayrıca Seine Nehri üzerinde gerçekleştirilen açılış töreni için toplam 70.000 bilet de ikinci aşamada satışa sunulacak.