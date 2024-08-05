Paris 2024 Olimpiyatları Fransa Ekonomisine Olumlu Etki Yapacak

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

Paris'ten çeşitli görüntüler

Paris 2024 Olimpiyatları'nın Fransa'nın ekonomisinde olumlu etki yaratması bekleniyor. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre, Paris 2024 Olimpiyatları'nın Fransa'nın gayrisafi yurtiçi hasılasını (GSYİH) yılın üçüncü çeyreğinde 0,3 yüzde puan artırması ve söz konusu dönemde büyüme oranını yüzde 0,5'e kadar yükseltmesi bekleniyor.

Bilet satışları ve görsel-işitsel yayıncılıktan elde edilen gelirlerin yılın üçüncü çeyreğinde Fransız ekonomik faaliyetlerine doğrudan olumlu etki yaparak 0,25 yüzde puan katkı sağlayacağı belirtildi. Söz konusu dönemde, ekonomi üzerindeki "Olimpiyat etkisinin" belirsiz faktörü olan turizmin de GSYİH'nin artışına katkıda bulunacağı ifade edildi.

Fransız araştırma kuruluşlarınca, Paris Olimpiyatları'nın Fransız ekonomisini kısa vadede canlandırmasının beklendiği ancak uzun vadeli etkilerinin henüz belirsiz olduğu vurgulandı.

Enstitüye göre, olimpiyatlar nedeniyle artışa geçen turist sayısıyla hem ulaşım araçları daha çok kullanılacak hem de otel ve yeme-içme sektörü canlanacak.

Limoges Üniversitesi Spor Hukuku ve Ekonomisi Merkezi, Paris Olimpiyatları için hazırlıkların başladığı 2018 ile etkinlikten 10 yıl sonraki 2034 yılları arasında, Olimpiyatların Ile-de-France bölgesi için ekonomik etkisinin 6,7-11,1 milyar euro (6,1-10,2 milyar ABD doları) arasında, ortalama yaklaşık 9 milyar euro (yaklaşık 8,26 milyar dolar) olacağı tahmininde bulundu.

Bu miktarın yüzde 70'i inşaat ve etkinlik organizasyonlarından, yüzde 30'u ise turizmden sağlanacak.

Olimpiyat etkinlikleri birçok kentte yapılırken, ülke genelinde 206 Olimpiyat delegasyonu için antrenman ve dinlenme üssü olarak hizmet veren 1.000'den fazla hazırlık merkezi bulunuyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ise Paris Olimpiyatları kapsamında toplam 181.000 kişiye istihdam yaratılırken 30.000 kişiye de mesleki beceri eğitimi verileceğini öngörüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV)