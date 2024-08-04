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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile karşılaşacak

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.

10.00 - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak. (PARİS)

10.00 - 12.00 - 16.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurutayı'na ve İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

10.30 - YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, İl Başkanları Toplantısı'ndan önce parti genel merkezinde Türkiye ve dünya gündemini değerlendirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

11.00 - 14.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi Davası'ndan cezaevinde bulunan Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i ziyaret edecek, ardından "Özgürlüğe Ses Ver" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

16.00 - Sokak hayvanlarıyla ilgili yasayı protesto etmek için Hayırsızada'ya yapacağı yüzme etkinliğine izin verilmeyen milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ı ziyaret edecek. (KAHİRE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel

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