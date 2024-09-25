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Pari Dukovic'in 'İstanbul'dan New York'a' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Pari Dukovic'in 'İstanbul'dan New York'a' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
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Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in 'İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu' sergisi, İstanbul Başkonsolosluğu'nda açıldı. Sergide sanatçının çocukluk anılarını ve New York'taki yaşamını yansıtan fotoğraflar yer alıyor.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu.

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Dukovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul doğumlu 40 yaşında bir sanatçı olduğunu, fotoğrafçılığa 8 yaşında başladığını söyledi.

Sergide İstanbul'da ve New York'ta çektiği fotoğrafların yer aldığını dile getiren Dukovic, "Bu eserler İstanbul fotoğraflarımı yansıtıyor. Benim İstanbul'da çocukken büyüdüğüm zaman çektiğim sokak fotoğraflarını gösteriyor. Aynı zamanda Amerika'ya taşındığımda New York'ta çektiğim şehrin fotoğraflarını da yansıtmakta." dedi.

Her şehrin duygusunu yakalamaya çalıştığını belirten Dukovic, "İstanbul benim için bambaşka bir şehir, tabii ki doğduğum, büyüdüğüm şehir, çok büyük bir önemi var benim için. Aynı zamanda ışığı o kadar ilginç ki gerçeğin dışına taşıyor, bir metafor haline geliyor. Fotoğraflarımda her zaman onu yansıtmaya ve yakalamaya çalışıyorum. New York'a taşındığımda orada yaşarken de sokak fotoğrafları çekmeye devam ettim." diye konuştu.

Dukovic, sergide eski ABD Başkanı Barack Obama, basketbolcu LeBron James ile spor ve müzik alanlarında tanınmış kişilerin aralarında bulunduğu portre fotoğrafların da ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu ifade etti.

Sürekli kendini geliştirme çabasında olduğu için bütün bu portre çekimlerinde zorlandığını söyleyen fotoğrafçı, "Beyaz Saray'da 2017'de Obama'yı çekerken sadece 2,5 dakikam vardı ve bu 2,5 dakika içinde 47 kare çekebildim. Portre çalışmalarında özellikle dergilerin beni işe almalarının sebebi çok kısa zamanda bu portreleri gerçekleştirebilmem." dedi.

Sanatçının hayatında rol oynayan iki metropol şehrin görsel bir anlatısı niteliğindeki, tanıştığı insanları ve yakaladığı anları da içeren sergi, 23 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

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