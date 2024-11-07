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Parçalanmış bebek cesedini mezardan tilki çıkarmış

Parçalanmış bebek cesedini mezardan tilki çıkarmış
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SİVAS'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebeği gömüldüğü kardeşinin mezarından bir tilkinin kazarak çıkardığı belirlendi.

SİVAS'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebeği gömüldüğü kardeşinin mezarından bir tilkinin kazarak çıkardığı belirlendi.

Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta 3 Kasım'da uçurum altında cesedi parçalanmış halde bulunan bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrası Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki çocuk mezarlığına defnedildi. Olaya ilişkin çalışma yürüten Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Toplamda 36 güvenlik kamerasından 2 bin 600 saat görüntü incelemesi yapılarak şüpheli hal ve hareketleri olan kişiler belirlenerek, bilgileri alındı.

CESEDİN YERİNDE OLMADIĞI ANLAŞILDI

İncelemede, bebeğin doğum sırasında hayatını kaybettiği, 16 Ekim'de Mezarlıklar Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ailesi tarafından Şehitlik Caddesi, Garnizon Şehitliği karşısında bulunan eski çocuk mezarlığına, 2010 yılında hayatını kaybeden 10 aylık kardeşi Y.E.A.'nın yanına defnedildiği belirlendi. Baba M.A.'nın gözetiminde yapılan kazıda bebeğin cesedinin yerinde olmadığı tespit edildi. İnceleme sonucunda 70 santimetre derinliğe gömülen bebeği, bulunduğu yerden bir tilkinin çıkardığı ve sonrasında başka bir bölgeye taşıdığı belirlendi. Yukarı Tekke Mezarlığı'nın dağlık alana yakın olması nedeni ile geceleri bölgeye tilkilerin sıklıkla geldiği öğrenildi.

MEZAR TAŞI, 3'ÜNCÜ KEZ DEĞİŞTİ

Cesedi tilki tarafından çıkarılan ve yeni çocuk mezarlığına defnedilen bebeğin mezar tahtasına ilk olarak 'Melek bebek kimsesiz' yazıldı. Daha sonra kalp şeklinde değiştirilen mezar taşına, 'Cennetin günahsız gülü' yazıldı. Ailenin isteği ile bebeğin son gömüldüğü yerde kalmasına karar verilirken, mezar taşı da 3'üncü kez değiştirildi. Mezar taşına son olarak 'Bebek Arslan' yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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