Paravan şirketlerle hayali ihracat yapanlara operasyon

İÇİŞLERİ Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, kurdukları paravan şirketlerle hayali ihracat yaparak devleti 125 bin dolar zarara uğratan şüphelilere yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İstanbul'da hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alınırken, 47 ilde toplam 237 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, paravan şirket kurarak hayali ihracat yapan ve bu yöntemle devleti milyonlarla lira zarara sokak 490 kişiye, 6 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenledi. 47 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 237 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda İstanbul'da ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını yürüttü. İstanbul polisi, Polonya'da bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapıldığını tespit etti. Firmayla yapılan yazışmalarda Türkiye'den Polonya'ya herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığı belirlendi. Bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlileriyle irtibata geçildi. Bakanlık personeli, yaptıkları çalışmalarda faturaların ve kurulan firmaların sahte olduklarına ve hayali ihracatta kullanıldıklarına dair uzman raporu hazırladı. Hazırlanan rapor ve polisin yaptığı incelemelerde bu firmaların, hayali ihracat yalanıyla devletten haksız yere yaklaşık 125 bin dolar tahsil ettikleri saptandı.

Bunun üzerine İstanbul'da tespit edilen 7 şüpheliye ait 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin mal varlıklarına ise el konuldu.

SAHTE FATURALARLA İHRACAT

Öte yandan şüphelilerin kurdukları hayali firmalarla gerçek bir ticari faaliyet varmış gibi fatura kestikleri, bu faturalarla özellikle kadın ve çocuk tekstil ürünleri üzerine olan Laleli Piyasası kargo mallarını ihracat malı gibi gösterildikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, bu faturalarla yine kendi kontrolünde olan Polonya'da paravan olarak kurulan şirkete ihracat yapılıyormuş gibi göstererek vergi iadesi aldıkları öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde: 47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik Paravan Operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor. Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023