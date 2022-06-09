Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandı - Haberler

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Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandı

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, paravan şirket kurup piyasayı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, paravan şirket kurup piyasayı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte evrak düzenleyerek kurdukları paravan şirketler aracılığıyla yaptıkları alışveriş karşılığında çek ve senet verip piyasayı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kayseri merkezli, İstanbul, İzmir, Samsun ve Mersin'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, G.K, B.A, A.İ.S, M.A, T.A, N.A, İ.T, R.D. ve M.S.D. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 120 çek, 20 senet, 23 kaşe ile çok sayıda evrak, doküman ve dijital materyale el konuldu.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü alışveriş Kayseri Güncel Haberler

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